Drie mannen in de cel voor handel in drugs

Bocholt -

Drie mannen zitten sinds maandag in de gevangenis van Hasselt voor handel in drugs. De twintigers werden zaterdag samen met een vrouw in de boeien geslagen bij een huiszoeking in Bocholt. De politie viel daar een appartement op de Reppelerweg binnen. De politie vond er cannabis, vloeibare drugs en toebehoren. De vier verdachten werden meegenomen voor verhoor. De vrouw kon na het afleggen van een verklaring beschikken. De drie mannen werden maandag bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die liet het trio aanhouden. De politie CARMA zet het onderzoek naar handel in drugs voort.