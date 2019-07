Ruim 70.000 fietsers door de bomen na eerste maand

Hechtel-Eksel - Fietsen door de Bomen in Hechtel-Eksel is een enorm succes. Maar liefst 70.000 fietsers bezochten de unieke locatie, blijkt uit cijfers van Toerisme Limburg.

Fietsen door de Bomen treedt zo in de voetsporen van het succesvolle Fietsen door het Water. Sinds de opening in 2016 bezochten al meer dan 631.000 fietsers het fietstraject in Bokrijk. “Fietsen door de Bomen moet onze provincie als innovatieve fietsprovincie op de kaart blijven zetten. Samen brengen de fietsbelevingen een multiplicatoreffect teweeg voor héél Limburg”, stelt Philtjens.

