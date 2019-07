Hasselaar leidt Belgische scoutsgroep naar Jamboree in West-Virginia

Hasselt - 880 Belgische jongeren vertrekken naar de VS voor de wereldwijde bijeenkomst ‘Jamboree’ van de Scouts. Hasselaar Jasper Hulsmans leidt de delegatie.

“Ik heb ervoor gesolliciteerd om dit te mogen doen, en ik doe het ook heel graag. Als 14-jarige ben ik mee gegaan naar de Jamboree in Thailand. Om dit opnieuw te kunnen doen voor al die jeugddeelnemers, dat is fantastisch,” vertelt Hulsmans enthousiast bij vertrek.

De Belgische leden betalen 3.500 euro voor de trip naar de V.S. De 880 deelnemers reizen eerst naar New York, Washington en Philadelphia om dan in West-Virginia samen te komen met 40.000 scoutsleden van over de hele wereld. “Iedereen te zien genieten, daar doe je het voor”, besluit de Hasselaar bij vertrek.