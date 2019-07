Lokeren bouwt aan nieuwe selectie, Thomas Nzinga is zevende aanwinst (en achtste is onderweg)

Sporting Lokeren heeft de 20-jarige Thomas Nzinga aangetrokken. Dat laten de Oost-Vlamingen maandag weten. De aanvaller komt over van SK Londerzeel uit de amateurreeksen en ondertekent een contract van drie jaar bij de club.

Nzinga is na Jimmy De Jonghe, Anel Hajric, Jelle Van Damme, Francis N’Ganga, Fran Navarro (huur) en Jun Amano (huur) alweer de zevende nieuwkomer op Daknam. Trainer Glen De Boeck heeft ook nog een achtste aanwinst op het oog voor het nieuwe Lokeren dat hij wil vormen.

Middenvelder Abdou Diakhate, momenteel uitkomend voor Parma, zou naar verluidt voor een seizoen gehuurd worden door de Oost-Vlamingen. De Senegalese middenvelder kwam afgelopen seizoen tot drie minuten in het shirt van Parma.

Lokeren zakte vorig seizoen als hekkensluiter uit de Jupiler Pro League en opent zijn seizoen in 1B op 2 augustus bij Beerschot. Sporting is wel een van de betrokken partijen in het onderzoek naar het matchfixingschandaal Propere Handen dat nog steeds niet ten einde is. Hierdoor zijn reekswijzigingen naar komend seizoen toe nog altijd mogelijk.