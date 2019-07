Bijna 60 en nu pas ontdekt als model: “Ik dacht dat het een grote grap was”

De naam Evon Brennan doet misschien geen belletje rinkelen, maar dat zou weleens kunnen veranderen. De 58-jarige Britse werd onlangs ontdekt als model en mag al meteen een shoot voor Primark op haar naam schrijven. “Ik dacht dat het een grap was”, zegt ze in de krant Metro over de eerste modellenopdracht die ze binnenkreeg via LinkedIn.

Evon heeft in haar leven geen modellenervaring opgedaan, maar een foto op LinkedIn en haar Instagram-pagina sprongen in het oog bij ene Fleur Brady, oprichtster van het modellenbureau dat werkt met rijpere dames ‘Mrs Robinson management’.

Fleur stuurde via de zakelijke sociale mediasite een bericht naar de Londense om te vragen of ze interesse had in modellenwerk. Evon verwijderde het bericht echter meteen. “Ze contacteerden me zomaar. Ik kreeg zelfs meerdere berichten en telefoontjes maar verwijderde alles. Ik kende die mensen niet en ik dacht dat het oplichterij was.”

De model agent hield vol en slaagde er uiteindelijk in om Fleur uit te nodigen voor een gesprek. “Ze heeft me ongeveer een jaar berichten gestuurd. Ik besloot om eens langs te gaan om er van af te zijn. Het agentschap ligt op een steenworp van waar ik toen literatuur studeerde”, klinkt het. Zelfs na de eerste ontmoeting, bleef Evon achterdochtig. “Ik zei oké, neem me maar op in jullie bestand.”

Een drietal dagen nadien moést de vrouw wel echt geloven dat het allemaal menens was. Ze kreeg te horen dat ze haar eerste opdracht beet had en moest naar Duitsland voor een campagne van haarmerk Schwarzkopf. Intussen heeft ze onder meer al geposeerd voor de beautycampagnes van Primark.

Zelf wil ze het modellenwerk zo lang mogelijk doen. “Het heeft me meer zelfvertrouwen gegeven, ik reis veel en door de job heb ik ook veel nieuwe, leuke dingen mogen proberen. Het is fantastisch”, zegt ze. Ze is trouwens niet de enige die geld verdient met fotoshoots: haar zoon Brennan lanceerde zijn carrière op min of meer hetzelfde moment en is een van de gezichten van Levi’s.