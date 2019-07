De rechtbank in Krefeld (Duitsland) heeft maandagmiddag de 62-jarige Klaus Ross veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke celstraf van twee jaar, met een proeftijd van drie jaar.

De rechtbank acht bewezen dat de heilpraktiker schuld heeft aan de dood van drie patiënten na een alternatieve kankerbehandeling in zijn kliniek in Bracht in juli 2017. Een vierde patiënt raakte zwaargewond ...