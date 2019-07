Victoria’s Secret dit keer beschuldigd van kopieergedrag

Diet Prada, de Instagramaccount die het kopieergedrag in de modewereld aan de kaak stelt, heeft weer toegeslagen en dit keer wordt Victoria’s Secret als schuldige aangewezen. De Amerikaanse lingeriefabrikant zou een ontwerp klakkeloos hebben overgenomen, van een ex-werkneemster dan nog.

Het zit Victoria’s Secret echt niet mee de laatste tijd: bakken kritiek op een gebrek aan diversiteit bij hun modellen, pijnlijke uitspraken, de bekende modeshows zullen voorlopig niet meer worden uitgezonden, dalende verkoopcijfers en een resem winkels die daardoor de deuren moesten sluiten. Maar kijk, het kan nog slechter, want de lingeriefabrikant wordt nu door Diet Prada ook beschuldigd van kopieergedrag.

Het gaat meer bepaald om een zwart, kanten lingeriesetje dat ze haast klakkeloos zouden hebben overgenomen van Fleur du Mal, een merk dat onder de sterren in Hollywood op heel wat aanzien kan rekenen en waar Lady Gaga en Ashley Graham fan van zijn. Bovendien is het opvallend dat Fleur du Mal in 2012 werd opgericht door Jennifer Zuccarini, die van 2008 tot 2011 net aan de slag was als ontwerpster bij Victoria’s Secret.

Bon als bewijs

Nogal bijzonder aan dit verhaal is volgens Diet Prada bovendien dat een opkoper bij Victoria’s Secret enkele maanden geleden voor duizenden euro’s een bestelling had geplaatst bij Fleur du Mal voor een grote partij van het Lily-setje. De ‘fashion watchdog’ heeft daarvan zelfs de bestelbon in handen gekregen en toont die ook op Instagram.

Hoe het verhaal dan precies in elkaar zit, blijft voorlopig onduidelijk. Geen van beide partijen heeft al gereageerd.