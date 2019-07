Stralend: Meghan Markle voor het eerst op de rode loper na geboorte van baby Archie

Meghan en Harry verschenen zondag bij de première van “De Leeuwenkoning” in Londen. Het was de eerste keer sinds de bevalling van haar zoontje Archie op 6 mei dat Meghan Markle op de rode loper verscheen. Talloze fans van haar en het Britse koningshuis scandeerden haar naam. Ze gaf de toeschouwers handjes en zag er stralend uit in een zwarte jurk. Baby Archie bracht een dag door bij zijn neefjes en nichtje prins George, prinses Charlotte and prins Louis, de kinderen van William en Kate.