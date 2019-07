Stormloop op toegangskaartjes EK 2020, bijna twintig miljoen aanvragen voor tickets

De UEFA heeft bijna twintig miljoen aanvragen binnengekregen voor toegangstickets voor het EK 2020. Dat laat de Europese voetbalbond maandag weten. Voetbalfans konden de afgelopen weken op de site van de UEFA kaartjes aanvragen.

De UEFA meldt dat er vanuit 213 landen aanvragen kwamen, goed voor in totaal 19,3 miljoen kaarten. Er zijn voor het publiek in totaal drie miljoen tickets beschikbaar voor het EK, dat in steden in heel Europa gespeeld wordt. Ter vergelijking: voor het EK 2016 in Frankrijk werden 11 miljoen tickets aangevraagd.

De finale op 12 juli 2020 in Londen is het meest populair. Daar werden 1,9 miljoen kaarten voor aangevraagd, 22 keer de capaciteit van stadion Wembley. Aangezien de organisatie vooralsnog de helft van de tickets in de verkoop doet, komt het neer op 44 aanvragen per zitje in de Engelse hoofdstad.

De UEFA laat verder weten dat naast de halve finales en de eindstrijd in Londen de groepswedstrijden in München en Amsterdam het meest in trek zijn. Ook de openingswedstrijd in Stadio Olimpico hoeft met 540.000 aanvragen niet te vrezen voor lege stoeltjes.