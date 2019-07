LIVE TOUR. Zes vluchters op pad in rit die moet eindigen in massasprint

De tiende etappe brengt de renners van Saint-Flour naar Albi, de rode stad aan de oevers van de Tarn. Wie wint zes jaar na Peter Sagan? Wij gokken op een massaspurt. Volg de rit hier live.

Na de heuvels van het Centraal Massief krijgen de sprinters daags voor de rustdag hun vierde kans op een massasprint. Onderweg liggen er vier heuveltjes, maar de laatste ligt op 53 km van de streep in Albi. De stad van Franse schilder Henri de Toulouse-Lautrec was al negen keer de aankomst van de Tour. De laatste keer was in 2013 en toen won Peter Sagan.

De laatste rechte lijn is 900 meter lang en loopt licht op. In de slotkilometer moeten 13 hoogtemeters overwonnen worden. We krijgen dus een machtssprint. Na Albi volgen nog maximaal drie kansen voor de sprinters.