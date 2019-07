Mysterie met de zendmast in Maaseik opgelost

Maaseik -

Het mysterie in Maaseik, waar al wekenlang auto’s niet starten en garagepoorten blokkeren, is opgelost. Het probleem zit bij een zendmast die radiosignalen van DAB+ uitzendt. “Omdat bepaalde automerken minder goede ontvangers gebruiken, geraken die in conflict met het signaal van DAB+”, klinkt het bij het BIPT, dat in ons land frequenties toekent.