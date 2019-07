Dit zijn de drie jeanstrends van het moment

Lyst, de internationale zoekmachine die toespitst op mode, toont aan dat de term ‘denim’ een van de meest populaire zoektermen ter wereld is. Concreet: er wordt dertien keer per seconde naar gezocht. We houden dus van jeans, maar de skinny is anno 2019 helemaal passé, zo blijkt. Deze drie trends zijn het nu wél helemaal.

Lossere jeans

De skinny jeans is al een paar seizoenen op haar retour en dat blijkt ook uit de zoekresultaten. Mensen zijn tegenwoordig meer geïnteresseerd in losse en wijdere modellen en zochten er 135 procent meer naar dan vorig jaar. Ook jeansbroeken met een hoge taille en wijdere pijpen, bijvoorbeeld, zijn gegeerd. Er werd 68 procent meer naar gezocht dan vorig jaar en vooral in Parijs is dit een grote trend. Ook zogenoemde cargo jeans en broeken met rechte pijpen zijn op dit moment populair. Qua kleuren is er ook een opvallende trend: pasteltinten zijn in trek. De zoekopdrachten naar frisse kleurtjes steeg met 103 procent.

Jeansensemble

Jeans hoeft niet altijd een broek te zijn, een volledig ensemble kan ook. De populariteit van jeanspakjes is de afgelopen maanden met 250 procent gestegen. Let wel: volgens platform Lyst gaat dit over setjes - een jeansrokje met bijpassend jasje, om een voorbeeld te geven - in dezelfde washing en in hetzelfde materiaal. Als je dus twee willekeurige items uit je kast draagt, sla je de fashion bal hoogstwaarschijnlijk mis.

Overalls

Fan van een volledige jeanslook, dan is een overall (ook boiler suit genoemd) misschien iets voor je. Een reeks topontwerpers kondigden de stoere versie van de jumpsuit al aan als lentetrend op de catwalk en de zoekopdrachten op de site waren navenant: mensen zochten 120 procent meer daar de pakken, die sportief staan met een sneaker eronder en extra vrouwelijke power krijgen in combinatie met een statement sandaal of pump.

