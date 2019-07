Spierversterkend dopingproduct Aicar zou aan opmars bezig zijn in peloton

Bij het wereldantidopingagentschap WADA heerst er een Aicar-alarm. Volgens de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’ hebben verschillende ­dopinglabo’s de aansporing gekregen onderzoek te doen naar het spierversterkende en vetverbrandende dopingproduct, omdat het in poedervorm bezig zou zijn aan een opmars in de drinkbussen van het (Tour)peloton.

Opgelost in water, cola of energiedrank. Op die manier is dopingmiddel Aicar bezig aan een remonte in de topsport en het wielerpeloton. Volgens De ­Telegraaf hebben verschillende anti-dopinglaboratoria van het WADA (wereldantidopingagentschap) de opdracht gekregen extra alert te zijn voor Aicar. Dit spierversterkende middel zorgt voor een toename van het aantal rode bloed­lichaampjes en een verhoogde vet- en koolhydraatverbranding. Hetzelfde effect als epo. Bij laboratorium-testen op muizen bleek het uithoudingsvermogen door Aicar met liefst 68% toe te nemen. Op de Olympische Spelen van 2008 werd het gebruikt door zwemmers. Nu zou het ook in poedervorm zijn overgewaaid naar de bidons van het Tourpeloton. Soms zelfs zonder dat de renners het weten.

De Belgische professor ­Peter Van Eenoo bevestigt aan de Nederlandse krant dat de aandacht in het onderzoek naar Aicar is verhoogd. “Het kan geen toeval zijn dat enkele WADA­laboratoria onlangs gewaarschuwd zijn over Aicar en dat nu ook geluiden vanuit het wielrennen komen. Er is het verzoek gekomen om grotere inspanningen te verrichten om Aicar op te sporen. Wij hadden het onderzoek naar dit product juist op een laag pitje gezet, omdat we het niet meer als een groot probleem zagen.”

Geen sinecure

Aicar is moeilijk op te sporen, omdat het een lichaamseigen middel is. Het kan getraceerd worden via een vetparameter in het biologisch paspoort, maar ook dat is geen sinecure. “De lichaamseigenwaarde van Aicar kan heel erg schommelen. Ook mensen die het middel niet gebruiken kunnen op hoge waarden zitten, daarom liggen de drempelwaardes vrij hoog. De labo’s kunnen heel beperkt gebruikers van dit product aanduiden. Alleen als de waarde echt uit de pan swingt kunnen we verder gaan onderzoeken”, aldus Van Eenoo tegen De Telegraaf.

Momenteel is Aicar vrij eenvoudig via internet te bestellen. De prijs voor 5 mg bedraagt zo’n 70 euro.