De bekendste antiquair van Vlaanderen wordt priester: “De excuses zijn op”

Na een leven vol kunst, pracht, praal en gouden krullen laat Patrick van der Vorst (48) have en goed achter en verkast van Londen naar Vaticaanstad. De kunsthandelaar - vaste waarde in het Vier-programma ‘Stukken van mensen’- start in september zijn priesteropleiding in Rome. “Als God blijft roepen, komt een moment dat je moet antwoorden. De excuses om het niet te doen, zijn op.”