Moet Duitse ‘Dokter Dood’ naar de cel voor dood van Vlaamse Leentje?

De Duitse ‘heilpraktiker’ Klaus Ross (62), ook bekend als de Duitse ‘Dokter Dood’, hangt drie jaar cel boven het hoofd na de dood van drie van zijn patiënten, onder wie Leentje uit Beveren. In zijn alternatieve kankerkliniek in Bracht, net over de Nederlandse-Duitse grens bij Venlo, diende hij zijn patiënten een overdosis van een glucoseremmer toe. Vandaag spreekt de rechtbank in het Duitse Krefeld zijn straf uit.