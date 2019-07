Vloeibare XTC, amfetamines, MDMA en hasjiesj gevonden bij drugsdealer

Bilzen -

Een 38-jarige man uit Bilzen zit sinds afgelopen weekend in de gevangenis van Hasselt opgesloten. De man wordt verdacht van drugshandel. Het onderzoek ging aan het rollen bij een simpel verkeerscontrole vrijdag. In een auto die aan de kant werd gezet, vonden de agenten 260 ml GHB of vloeibare XTC. Bij de twee huiszoekingen die volgden, werd in een huis iets meer dan een halve kilo amfetamines, 69 gram GHB en gebruikershoeveelheden MDMA en hasj in beslag genomen. De bewoner van dat huis werd bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Die liet hem aanhouden en opsluiten in de gevangenis. Zijn 31-jarige vriendin mocht onder voorwaarden naar huis.