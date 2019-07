Stig Broeckx terug in de Tour: “Hopelijk is het peloton klaar voor hem”

De Ronde van Frankrijk verwacht deze week een bijzondere gast: Stig Broeckx (29). Voor het eerst sinds de val die hem op 28 mei 2016 bijna het leven kostte, keert hij terug in het peloton. Broeckx is ook te gast in ‘Vive Le Vélo’. “Stig is er klaar voor,” zegt tv-maker Eric Goens die hem volgt voor de docufilm ‘De Stig’, “hopelijk is het peloton dat ook”.