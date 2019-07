Drie chauffeurs testen positief op drugs of alcohol

Op de Leuvensesteenweg in Diest heeft de politie Demerdal afgelopen weekend een 25-jarige bromfietser uit Diest uit het verkeer geplukt. Hij bleek onder invloed van drugs te zijn. Zijn bromfiets was opgedreven, niet ingeschreven bij de Dienst voor het wegverkeer en niet verzekerd te zijn. De bromfiets is in beslag genomen. Op de Eduard Robeynslaan is een 38-jarige bestuurder betrapt die zowel onder invloed was van alcohol en drugs. Zijn rijbewijs is voor vijftien dagen ingetrokken. In Schoonaerde vloog een 22-jarige bestuurder uit Diest tegen de lamp die te diep in het glas had gekeken. Hij moest zijn voertuig ook aan de kant laten staan.