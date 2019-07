Bangkok heeft er met hoogste skybar nieuwe toeristische klepper bij

In de King Power Mahanakhon-wolkenkrabber in Bangkok heeft zopas de hoogste skybar van Thailand de deuren geopend. Met zijn spectaculaire uitzicht wordt het ongetwijfeld een van de nieuwste trekpleisters van de populaire vakantiestad.

De Mahanakhon Bangkok SkyBar is voortaan de hoogste bar en restaurant die Thailand rijk is. Het bevindt zich in de King Power Mahanakhon, de hoogste wolkenkrabber van Bangkok, en ligt helemaal bovenaan op de 76ste en 77ste verdieping van het gebouw. Ideaal dus voor toeristen die graag eens een mooi panorama voorgeschoteld krijgen, maar je mag wel geen hoogtevrees hebben.

Niet alleen het uitzicht op de stad is er indrukwekkend, ook het interieur zelf mag gezien worden. Daarbij werd gekozen voor een samensmelting van Westerse en Thaise stijlen, een grote bar in marmer, ellenlange ramen en een door de jungle geïnspireerd gedeelte. De keuken die er geserveerd wordt, is die van een “moderne brasserie”.

De Mahanakhon Bangkok SkyBar is elke dag geopend van 17 uur tot 1 uur. Wie er wil eten of van een cocktail wil nippen, reserveert wel best een plaatsje.