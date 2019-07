OPROEP. “Het Tomorrowland van de personeelsfeesten” afgelast, tickets worden niet terugbetaald

De organisatoren van ThxVille, dat het “Tomorrowland van de personeelsfeesten” zegt te willen worden, laten het festival dit jaar niet doorgaan “in het belang van de kwaliteit”. Tientallen bedrijven die zich al inschreven voor het festival dat op 13, 14 en 15 september zou doorgaan in De Schorre, zien hun geld voorlopig niet terug. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

OPROEP. Had uw bedrijf zich ook ingeschreven voor ThxVille 2019? Of had u zelf al tickets gekocht? Stuur dan een mail naar hier@reageren.be, met de vermelding van uw naam, woonplaats, uw telefoonnummer en de naam van uw bedrijf.

Vorig jaar lokte het festival nog 25.000 bezoekers, onder wie ook heel wat kinderen. De organisatoren, vader Yves en zoon Nicolas Lejaeghere, rekenden “binnen vier à vijf jaar” zelfs op 100.000 man. Voor de editie van 2019 hadden zich al zestig bedrijven ingeschreven. Ze hadden ook voorschotten betaald, van 2.500 tot 5.500 euro. Keukentoestellenfabrikant Smeg betaalde zelfs 8.900 euro. “Het lijkt erop dat we ons geld kwijt zijn, zegt Gert Fluyt van Smeg. “De organisatie zegt ons niet te kunnen terugbetalen en belooft een nieuw evenement in 2020.”

De Schorre bevestigt dat het event werd geannuleerd en zegt “dat het in 2020 zeker niet hier zal doorgaan”. Steven Loyaerts van Loyaerts bouwmaterialen betaalde 6.000 euro voorschot. “Dit krijgt een juridisch staartje.” Ook andere gedupeerde bedrijven hebben advocaten aan het werk gezet.

Faillissement afgelast

Het bedrijf achter het festival zit volgens Het Laatste Nieuws in slechte papieren. Het faillissement lag op tafel maar werd afgewend en meerdere werknemers verlieten het bedrijf. De achterliggende bvba veranderde de voorbije maanden ook van naam en adres.

“De vijfde editie van ThxVille moet worden uitgesteld omwille van enkele afzeggingen van bedrijven, buiten onze wil om”, klinkt het bij de organisatie. Vergelijkingen met Vestiville doet Lejaeghere af als “ongepast en tendentieus”. “Al onze klanten werden proactief ingelicht en behouden overeenkomstig de algemene voorwaarden hun rechten.”