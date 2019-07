Chanel zet meer in op diversiteit en neemt daar ook iemand voor aan

Chanel onderneemt stappen om een meer inclusief modehuis te worden en heeft daarom voor het eerst een Head of Diversity & Inclusion aangeworven. Het volgt daarmee in de voetsporen van onder meer Gucci.

Bij enkele modehuizen begint het stilaan door te dringen dat we in de 21ste eeuw leven en diversiteit een gegeven is waar ze rekening mee moeten houden. Zeker nadat enkele van die labels de laatste jaren pijnlijke uitschuivers hadden gemaakt, zoals Gucci met een zogenoemde blackface-trui, Dolce & Gabbana met een racistisch reclamefilmpje met een Chinees model en Prada met zijn sleutelhangers.

Om dat soort problemen in de toekomst uit de weg te gaan en de diversiteit binnen het bedrijf op te krikken, heeft Chanel nu - nadat Gucci dat in maart eerder ook al had gedaan - een Head of Diversity & Inclusion aangenomen. Het gaat om Fiona Pargeter, die de overstap maakt van de Zwitserse bank UBS.

In opspraak

Die aanstelling gebeurt ook omdat merken als Off-White en Adidas de voorbije maanden ter verantwoording werden geroepen omdat hun personeelsbestand bijna volkomen blank is en dat minderheden er vaak slecht behandeld worden. Hoewel Chanel nog niet in opspraak is gekomen, kiest het nu dus voor de weg vooruit.