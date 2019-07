Meghan Markle en Beyoncé ontmoeten elkaar, maar die laatste breekt protocol

Prins Harry en Meghan Markle waren zondag aanwezig op de première van ‘The lion king’ in Londen en hadden daar een hartelijke ontmoeting met Beyoncé, die de rol van leeuwin Nala vertolkt, en haar man Jay-Z. Alleen een probleempje: Queen Bey slaagde er tot twee keer toe in om het protocol te doorbreken.

Hoewel Meghan Markle na de geboorte van Archie officieel nog in moederschapsverlof is, mag een ontspannend uitje naar Wimbledon of naar de Europese première van ‘The lion king’ wel al op het programma staan. En dus waren zij en Harry te zien op de oranje loper die voor de gelegenheid aan Leicester Square in Londen was uitgerold.

Daarna volgde nog een ontmoeting met de cast en dus ook met Beyoncé en haar man Jay-Z die ze had meegebracht. In het verleden heeft Queen Bey nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze een groot bewonderaar is van de hertogin. Zo gaf ze haar speech bij de Brit Awards via een videoboodschap, met op de achtergrond een staatsportret van Meghan. De twee knuffelden elkaar dan ook hartelijk en zouden vooral over hun kinderen hebben gepraat.

Te laat

Tijdens die kortstondige ontmoeting zouden Beyoncé en Jay-Z er wel twee keer in zijn geslaagd om het koninklijk protocol te doorbreken. De eerste keer omdat ze volgens Entertainment Tonight later aankwamen dan Harry en Meghan en de tweede keer omdat Beyoncé Meghan “mijn prinses” zou hebben genoemd, een titel die ze niet heeft.

