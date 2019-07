Had “Suske” dat geld wel nodig? Callgirl kon lening van 230.000 euro aangaan

Met “enige spoed” vroeg Kris Van Dijck (N-VA) aan minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in 2014 om tussen te komen in een dossier van ‘escort Lynn’, een alleenstaande moeder “in een precaire financiële situatie”. Maar hoe precair was die situatie? Uit een afpersingsdossier dat vorige maand voor de rechtbank kwam, bleek dat de vrouw in die periode bij de bank een lening van 230.000 euro kon aangaan.