Thomas De Gendt voerde zaterdag in Saint-Étienne het grootste nummer uit zijn carrière op: een ritzege in de Tour nadat hij van start tot finish in de aanval reed. Onze man mocht gisteren geheel exclusief onder de motorkap kijken. De Gendt openbaart alle data achter de ontsnapping van het jaar: “Ik ben maximaal gegaan. Er konden geen twee ‘wattjes’ meer bij.”