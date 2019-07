Vijf op vijf. KRC Genk legde een perfect parcours af in de voorbereiding en sloot tegen Lokomotiva Zagreb winnend de zomerstage af in Horst. Coach Felice Mazzu blikt tevreden terug. “We hebben elke dag hard gewerkt, maar het is jammer dat er ook nieuwe geblesseerden vielen.” Vanaf zaterdag begint het echte werk in de Supercup tegen bekerwinnaar KV Mechelen.