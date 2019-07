Op de festivalweide aan het Olmenhof afgelopen weekend de 37ste editie van Rock Herk, in de Sint-Martinuskerk van Herk-centrum zaterdag de eerste editie van Rock Kerk. Headliner in de kerk was rockband Vanished Youth en aan het altaar kapelaan Wim Simons. “Om deze mis op te luisteren, hebben we onze nummers wel aangepast”, lachen de jongens van de band.