15 juli 1969. Eddy Merckx trekt tussen Luchon en Mourenx een verwoestende raid over vijf Pyreneeëntoppen, waaronder de Tourmalet. Met acht minuten voorsprong is er van concurrentie geen sprake. De geboorte van De Kannibaal... 15 juli 2019, 50 jaar later. De 25-jarige Steven uit Tessenderlo blinkt als hij over de grootste aller tijden spreekt. Met een verzameling van een vijftigtal Merckx-fietsen en een heuse col aan andere gadgets is er van concurrentie geen sprake. En ook hij is een Kannibaal… van staal.