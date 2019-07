Katarina Kujovic (30 punten) is nog maar elf. Het toptalent van TC Tennisdel zet deze zomer haar eerste stappen in de damesreeksen. En hoe. Gisteren won ze zowel in Hechtel-Eksel als in Opglabbeek met veel overmacht de dames 3-reeks. “Topsport zit ten huize Kujovic in de genen”, aldus papa Vladan.