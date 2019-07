Hoe dEUS en Sleaford Mods in schoonheid eindigden en Goe Vur In den Otto voor een verschrikkelijk valse noot zorgde vrijdagavond op Rock Herk, kan u lezen op hbvl.be. Hier en nu focussen we op de fantastische concerten die de 20.000 bezoekers van het afgelopen weekend kregen van Whispering Sons en een herboren Novastar.