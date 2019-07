Frijns wint slotrace in New York, Vergne verlengt titel in Formule E

Lanakenaar Robin Frijns (Ned, Virgin) heeft in New York de laatste manche van het Formule E-seizoen gewonnen. Het was zijn tweede succes, na zijn eerdere zege in Parijs. De Fransman Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) had aan een zevende plaats genoeg om zijn wereldtitel te verlengen. Zaterdag was de zege gegaan naar Sébastien Buemi (Zwi, Nissan) en was Vergne betrokken geraakt in meerdere aanrijdingen. Zijn voorsprong was daardoor geslonken, maar zondag kon hij toch de kroon op het werk zetten. Zijn grootste titelrivaal, de Braziliaan Lucas Di Grassi (Audi), ging in de allerlaatste ronde in de fout, maar zijn titelhoop was toen al weg. Jerome D’Ambrosio (Mahindra) werd 9de en 11de, Stoffel Vandoorne (HWA) 13de en 8ste.