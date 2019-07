Het Red Bull Racing van Max Verstappen heeft in Silverstone een nieuw wereldrecord gevestigd. De pitstop van Pierre Gasley in de twaalfde ronde duurde slechts 1,9 seconden. De stop van Verstappen zelf duurde 1,96 seconden. Het vorige record stond op naam van Williams, dat in 2016 in Bakoe slechts 1,92 seconden nodig had bij de auto van Felipe Massa.