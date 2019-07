Senegal naar finale van Afrika Cup na owngoal van AA Gent-speler Dylan Bronn bij Tunesië

Senegal heeft zich zondagavond als eerste geplaatst voor de finale van de Africa Cup in Egypte. De Senegalezen, met Krepin Diatta (Club Brugge) in de ploeg, hadden in Caïro verlengingen nodig om Tunesië te verschalken. Het was uiteindelijk verdediger Dylan Bronn (AA Gent) die met een own goal de wedstrijd besliste. Senegal klopte Tunesië in de halve finales met 1-0.

Senegal was de betere van de halve finale, maar de ploeg van sterspeler Sadio Mané werkte zijn kansen niet af. Bijna kregen de “Leeuwen van de Teranga” het deksel op de neus. Tunesië kreeg een kwartier voor tijd de uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te komen, maar Ferjani Sassi trapte een strafschop na handspel niet binnen. Ook Senegal mocht het van de stip proberen, maar de poging van Henri Saivet werd gestopt.

Er werd niet gescoord in de reguliere speeltijd, maar wel in de verlengingen. De Tunesische doelman Mouez Hassen tikte bij een vrije trap de bal tegen het hoofd van AA Gent-verdediger Bronn, waarop de bal ongelukkig in eigen doel belandde.

Bij Senegal was er een basisplaats voor Kalidou Koulibaly (ex-Genk), Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) en Diatta (Club Brugge). Mbaye Diagne (ex-Lierse en Westerlo) mocht net voorbij het uur invallen. Bij Tunesië speelden behalve Bronn ook Youssef Msakni (Eupen) en Anice Badri (ex-Moeskroen).

Senegal plaatst zich voor de tweede keer voor de finale van de Africa Cup. In 2002 moest het land de eindzege van het Afrikaanse landentoernooi aan Kameroen laten. Komende vrijdag gaat Senegal op zoek naar zijn eerste titel. De tegenstander wordt Nigeria of Algerije, die zondagavond nog tegenover elkaar staan.