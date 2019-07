KRC Genk sluit zomerstage af met winst tegen Lokomotiva Zagreb, aanwinst Hagi viert debuut

KRC Genk heeft zondag zijn zomerstage in het Nederlandse Horst afgerond met een perfect rapport. De landskampioen boekte zijn vijfde overwinning in evenveel oefenwedstrijden. De Limburgers legden de Kroatische eersteklasser Lokomotiva Zagreb met 3-0 over de knie.

LEES OOK. KRC Genk en Atalanta hebben akkoord over Ruslan Malinovskyi

De doelpunten kwamen op naam van Ito (32.) en invaller Benson (72. en 91.). De pas aangekomen Hagi kreeg meteen speelminuten. De Roemeense middenvelder maakte het slotkwartier vol. In tegenstelling tot de vorige voorbereidingswedstrijden voerde coach Mazzu geen volledige ploegwissel door aan de rust.

Voor de Limburgers is het al de vijfde zege in de oefencampagne. Eerder gingen amateurclub Termien (2-5), eersteprovincialer Bregel Sport (1-10), amateurclub KVK Beringen (0-12) en de Israëlische landskampioen Maccabi Tel Aviv (4-1) voor de bijl. Lokomotiva Zagreb was de laatste sparringpartner voor de Supercup tegen bekerwinnaar KV Mechelen op zaterdag 20 juli.