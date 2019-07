Zondag rond 7.45 uur is bij de brandweer een oproep van een brand in een garage op de Paardendijk in Koersel binnengekomen. Het brandalarm in een garage was lawaai beginnen maken. Bleek dat een elektrische toestel aan het roken was. De bewoner had het toestel naar buiten gehaald voor de brandweer daar was. De schade is beperkt.