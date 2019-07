Autobestuurder (23) rijdt in op groepje fietsers: Pierre (55) sterft ter plaatse

Een 55-jarige man is zondagmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N90 tussen Luik en Hoei. De man maakte samen met zijn echtgenote deel uit van een groepje fietsers dat werd aangereden door een bestelwagen. De 23-jarige bestuurder verkeert in shock.

Pierre Delvecchio (55) en zijn echtgenote Christine, die samen een gastenverblijf uitbaten in Villers-le-Bouillet (Luik) waren zondag zoals wel vaker met nog twee kennissen aan het fietsen toen het noodlot toesloeg. Op de N90 in Hoei, ter hoogte van de sluis van Ampsin-Neuville, werden de fietsers aangereden door een bestelwagen, zo meldt het parket van Luik. Delvecchio overleefde de klap niet en minstens een van de andere vier raakte zwaargewond. De toestand van zijn vrouw is niet duidelijk.

Volgens de eerste vaststellingen van het parket reed de bestuurder, een 23-jarige jongeman, erg krachtig in op het groepje. Door de impact werd Delvecchio weggeslingerd tegen een groepslid, waarna hij bezweek aan zijn verwondingen.

Volgens de brandweer van de zone Hemeco werden drie fietsers en de autobestuurder overgebracht naar het regionaal ziekenhuis van Hoei. De bestuurder verkeerde in shock.

Foto: sudinfo

Het parket vorderde een verkeersdeskundige en een wetsdokter. Alcohol zou geen rol gespeeld hebben. Er zijn momenteel werken bezig op de N90 met het oog op de uitbreiding van de sluis.