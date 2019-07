Belgen stranden op ereplaatsen: “Kut, hé… Benoot heeft wel te veel getoond dat hij de sterkste was”

Nét niet: na de zege van Thomas De Gendt zaterdag strandden de Belgen zondag op de ereplaatsen in de Tour de France. Achter winnaar Daryl impey werd Tiesj Benoot tweede, Oliver Naesen vierde en Jasper Stuyven vijfde. De drie zaten in de beslissende vlucht maar konden het niet uitspelen.

Tiesj Benoot: “Ik denk niet dat ik mezelf veel kan verwijten”

“Op die laatste helling schrok ik dat Impey nog terugkwam”, blikte Benoot terug op de finale. “Met Roche zag ik het nog zitten maar toen zat hij plots in het wiel… Ik wist dat ik nog iets moest proberen en dat heb ik gedaan, maar toen Roche loste zat ik in een slechtere situatie. Ik heb ik nog geprobeerd hem terug te laten komen maar toen zag ik die achtervolgers naderen.”

Vervolgens reed hij met Impey naar de streep. “Ik denk niet dat ik mezelf veel kan verwijten. Ik wist dat Impey sneller was en het moeilijk zou zijn, maar ik heb het geprobeerd. Op het eind heb ik niet meer overgenomen en ik heb geprobeerd hem vast te zetten, maar Impey wint soms massasprints en dan weet je dat het moeilijk wordt. Hij was echt wel sterk.”

Tweede dus. “Dit is kut, hé… Tweede is de eerste verliezer en zo veel minder dan winnen, dat weet ik ondertussen ook wel. Het positieve aan het verhaal is dat ik mijn goede benen terug heb, want ik heb toch een paar moeilijke dagen gehad.”

Japser Stuyven vond dat Benoot bergop te veel had laten zien (zie lager). “Ik heb wel de forcing gevoerd, maar dat was nodig om mee te zijn. De ploeg had ook gevraagd om bergpunten weg te nemen voor Tim (Wellens) en dat heb ik in het begin ook gedaan. De Tour is nog lang, de hele ploeg zit op een goed elan en er komen nog veel kansen. De prijs voor de strijdlust? Dat is mooi maar ik was toch voor iets anders gekomen. En of dit een unieke kans was zullen we later nog zien. Ik hoop nog wel vaker er eens bij te zijn en dat het dan wel eens prijs is.”

Jasper Stuyven: “Ik denk niet dat er nog zo’n kans komt...”

“Alles ging goed maar op die laatste klim (op 13 kilometer van de streep) was het tempo rijden en Daryl Impey profiteerde daar goed van”, reageerde Stuyven. “Maar ik weet dat als ik daar boven mijn ritme rijd, ik mezelf dood doe. Dat was slim gezien van hem. Daarna hebben we nog alles blijven geven, maar het werd net niet. En derde of vijfde: dat maak niet uit.”

Foto: BELGA

“Benoot was de sterkste maar het is van hem niet zo slim geweest om op die steile col op 30 kilometer al te willen laten zien dat hij effectief de sterkste was. Hij heeft zich daar te opvallend gedragen. Ik wou zelf met Oli (Naesen) vroeg gaan maar Clarke besloot nog vroeger te gaan en dan ging Pöstlberger in de afdaling. Het was nog mooi dat iedereen bleef ronddraaien, het ging allemaal goed, maar het werd dus net niet. Een gemiste kans? Zeker, ik denk niet dat er nog zo’n kans komt...”

Oliver Naesen: “Nog gepraat met Jasper en Tiesj om Belg te doen winnen”

“Bijna prijs, jammer”, zuchtte Naesen. “Ik heb nog gepraat met Jasper en Tiesj om een Belg te doen winnen maar er waren ook enkele costaux mee in de groep, dus was het niet makkelijk en spijtig genoeg is het niet gelukt.”

Foto: BELGA

“Of Benoot zich te veel heeft laten zien? Ja en nee: hij rijdt er wel iedereen af, alleen Impey niet. Ik had nog gehoopt dat Tiesj niet mee zou rijden maar het was Jasper en mij niet gegund. Toen Impey wegreed moest ik mijn klim indelen, ik heb nog even geprobeerd aan te klampen en daarna was het nog samen met Jasper vollen bak maar Impey was ongetwijfeld ietsje beter.”

Of hij extra druk had ervaren omdat de aankomst in de stad van zijn kopman Bardet lag? “Voor hem misschien, mij kennen ze niet hoor.”