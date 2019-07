Mathieu van der Poel kent offday in wereldbeker mountainbiken van Les Gets

We zijn het niet gewoon en dus is een anonieme vijftiende plaats van Mathieu van der Poel in de wereldbeker mountainbiken van Les Gets een teleurstelling. De zege was voor wereldkampioen Nino Schurter, die in het Franse skioord pas in de slotronde wegreed van de Italiaan Gerhard Kerschbaumer.

De Nederlander was vrijdag nog de beste in de ‘short track’, de korte opwarming, maar na een maand zonder competitie stelde hij teleur in de Wereldbekermanche.

“Offday in Les Gets, dat is menselijk”, klinkt het bij zijn ploeg Corendon-Circus. “Maar Mathieu van der Poel bleef vechten zoals een echte kampioen. Hij kwam nog terug van plek 42 om uiteindelijk als 15e te finishen.”

.