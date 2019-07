Onaantastbare Lewis Hamilton juicht voor eigen publiek na heerlijke race vol prangende duels

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft voor de zesde keer in zijn carrière zijn thuisrace gewonnen. De Britse wereldkampioen startte als tweede, maar kende een gelukje met de strategie en kon zo al met al eenvoudig winnen. Valtteri Bottas (Mercedes) werd tweede, Charles Leclerc eindigde derde. Diezelfde Leclerc zorgde voor flink wat spektakel in een schitterend gevecht met Max Verstappen. Verstappen eindigde uiteindelijk pas vijfde na een botsing met Sebastian Vettel.

Als de Formule 1 één plaats thuis mag noemen, dan is het Silverstone wel. Het circuit in Northamptonshire was in 1950 gastheer van de allereerste officiële Formule 1-race en is dus één van de absolute klassiekers op de kalender. Een race die alle piloten wel eens willen winnen, en dat geldt al helemaal voor Lewis Hamilton. De wereldkampioen en huidige WK-leider won de race voor het eerst in 2008 en was nadien van 2014 tot 2017 vier keer op rij heer en meester in Engeland. Met een nieuwe zege zou Hamilton op ‘zijn’ Silverstone alleen recordhouder worden in de GP van Groot-Brittannië.

Bottas op pole

Voor het zover was, moest Hamilton wel met een lastige klant afrekenen. Teamgenoot Valtteri Bottas verraste op zaterdag door met een minuscuul verschil (amper 0,006 seconden) de pole position te veroveren. De Fin slaagde er ook in om na de start die eerste plaats te behouden, maar Hamilton maakte zijn intenties al snel duidelijk door zijn teamgenoot aan te vallen. Een definitieve inhaalbeweging zat er echter niet in zo vroeg in de race.

Foto: AFP

De twee Mercedes’ bleken een maatje te sterk voor de rest van het veld en reden weg van de achtervolgers. Maar voor plek drie viel er intussen héél wat te beleven. Charles Leclerc (Ferrari), gestart op de snel slijtende zachte band, moest alles uit de kast halen om Max Verstappen (Red Bull) achter zich te houden. Het resulteerde in een fantastisch gevecht dat rondenlang duurde en waarbij de twee jonge snaken - allebei nog maar 21 jaar oud - elkaar uit tot het uiterste dreven. En intussen lagen ook hun teamgenoten Sebastian Vettel (Ferrari) en Pierre Gasly (Red Bull) op de loer: het Britse publiek genoot met volle teugen en liet dat ook duidelijk merken.

Safety car

Na 13 ronden kwamen zowel Leclerc als Verstappen de pitstraat in voor vers rubber, om vervolgens hun epische gevecht verder te zetten. Ook Gasly en leider Bottas maakten een eerste pitstop, terwijl Hamilton en Vettel opteerden om langer te wachten. En dat bleek warempel een strategische meesterzet: na een spin van Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) stond de Italiaan vast in de grindbak en moest de safety car de baan op komen.

De komst van de safety car zette de race op zijn kop: Hamilton en Vettel kregen een pitstop cadeau, terwijl ook Verstappen onmiddellijk de pitstraat indook. Bottas, Gasly en Leclerc bleven buiten, maar Leclerc werd uiteindelijk één ronde later naar binnen geroepen en werd zo de grote verliezer. De jonge Monegask viel terug van plek drie naar zes, maar het publiek kon zich opnieuw verheugen: Verstappen lag na de stops immers op plek vijf. Nadat de race hervat werd, ging het toch héél even mis tussen het duo. Verstappen en Leclerc raakten elkaar heel even bij het ingaan van de voorlaatste bocht. Een incidentje zonder erg, maar het tempo was er nadien wel uit bij Leclerc.

Leclerc en Verstappen gaven de toeschouwers waar voor hun geld. Foto: AP

Vettel ramt Verstappen

Doordat Leclerc vertraagde, kon Max Verstappen zich volledig concentreren op de rijders voor hem. Teamgenoot Pierre Gasly stribbelde niet te hard tegen, maar nummer drie Sebastian Vettel bleek een harde noot om te kraken. In ronde 38 ging Verstappen er dan toch voorbij met een heerlijke beweging, maar één bocht verder ging het volledig verkeerd: Vettel verremde zich en ramde de achterkant van de Red Bull.

Vettel ging in de fout en knalde tegen Verstappen. Foto: REUTERS

Beide heren konden weliswaar verder na een tocht door de grindbak, maar de top vier was weg. Vettel had zijn banden bovendien zodanig beschadigd dat een pitstop noodzakelijk was, waardoor de Duitser terugviel naar de zeventiende en laatste positie. Hij kreeg nadien ook een tijdstraf van 10 seconden voor het incident. Nadien was de race grotendeels gereden voor de hoogste posities. Maar in het middenveld werd ook een stevig robbertje gevochten. Nico Hülkenberg (Renault) en Sergio Pérez (Racing Point) botsten vlak na de safety car-fase en Carlos Sainz Jr. (McLaren) en Daniel Ricciardo (Renault) maakten er in de slotfase nog een spannend duel van om de zesde plaats.

Ronderecord in laatste ronde

Nummer twee Valtteri Bottas maakte zes ronden voor het einde nog een pitstop voor het zachte rubber. De Fin bleef gewoon op plek twee: zo groot was het gat naar nummer drie Leclerc al. Door de pitstop van zijn teamgenoot kon Hamilton de slotrondes fluitend afwerken en zo zijn recordbrekende zesde zege op eigen bodem pakken. Hoewel, fluitend: de Brit perste er in de slotronde nog even een nieuw ronderecord uit en pakte zo ook het punt voor de snelste ronde mee. Het is voor de Britse WK-leider en regerende wereldkampioen al de zesde zege in eigen land, een record. Bottas werd tweede, terwijl Leclerc als derde man mee op het podium mocht.

Pierre Gasly scoorde met de vierde plek zijn beste resultaat van het jaar: een fameuze opsteker voor de jonge Fransman, die tot nu toe een zeer lastig seizoen meemaakte. Achter Gasly werd Red Bull-teamgenoot Verstappen vijfde, terwijl Sainz nét Ricciardo kon afhouden voor de zesde plaats. Ouderdomsdeken Kimi Räikkönen werd achtste in de Alfa Romeo, de laatste punten waren voor Daniil Kvyat (Toro Rosso) en Nico Hülkenberg (Renault).

In de WK-stand heeft Lewis Hamilton door zijn zevende zege van het jaar (op tien races!) nu 223 punten. Teammaat Bottas is nog steeds de eerste achtervolger, maar kijkt al tegen een achterstand van 39 punten aan. Niet onoverbrugbaar, maar de Fin moet snel races beginnen winnen. Nummer drie Max Verstappen volgt al op 87 punten van de regerende wereldkampioen.

De volgende race is over twee weken in Duitsland, op het circuit van Hockenheim.