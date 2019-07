Veldritkalender ziet er volgende winter een beetje anders uit, Kortrijk is nieuwkomer in DVV Trofee

Een aantal wijzigingen die organisator Golazo wilde aanbrengen aan de Belgische veldritkalender, kregen zopas groen licht van de UCI en de KBWB. Het gaat om twee nieuwe locaties en twee datumwissels binnen de kalender die eerder al vast lag.

Door renovaties en bouwprojecten in het Kapermolenpark in Hasselt, is die locatie niet meer inzetbaar voor een internationale cyclocross. De organisatie is verschillende alternatieven in de stad gaan bezoeken, maar die bleken logistiek en/of sportief niet haalbaar. Er bood zich een schitterend alternatief aan in de onmiddellijke omgeving, op de BE-mine site in Beringen. De cyclocross Beringen wordt een atypische cross met heel wat klimwerk (tegen de flanken van de mijnterril) en wordt opgenomen binnen de kalender van de Ethias Cross.

Nieuwkomer Kortrijk

Het Belgische kampioenschap vindt deze winter plaats in Antwerpen, waardoor de Stad Antwerpen besliste om eenmalig geen Scheldecross te laten organiseren. Die plaats op de kalender wordt nu ingenomen door een gloednieuwe wedstrijd in Kortrijk.

Christophe Impens, managing director van Golazo sports: “Kortrijk stond al een tijdje op onze radar, maar het was wachten tot er zich op de internationale kalender een opportuniteit voordeed. We hebben onmiddellijk besloten om deze nieuwe veldrit te verwelkomen binnen de DVV Verzekeringen Trofee, ons regelmatigheidscriterium. De cyclocross van Kortrijk verzekert zich hiermee niet alleen van de deelname van de internationale toppers, maar wordt ook live en integraal uitgezonden in Sporza op VRT (en zowel de elite mannen als vrouwen).”

De site en het parcours worden later bekendgemaakt, maar het belooft een bijzondere combinatie te worden van cross en stad, een mooi staaltje city marketing. “We zullen in de komende weken het parcours nog verder finetunen, maar het belooft hoe dan ook uniek te worden”, stelt parcoursverantwoordelijke Erwin Vervecken van Golazo sports.

Pelt op een nieuwe datum

Vorig jaar zat de Soudal GP Neerpelt (nu Pelt) op het laatste weekend van oktober, maar het Dommelhof in Pelt is dan niet vrij omwille van het festival “Theater op de Markt”. De organisatie is in samenspraak met enkele andere organisaties op zoek gegaan naar een nieuwe datum en vond die in het eerste weekend van oktober.

Ronse terug in DVV Verzekeringen Trofee

Ronse, met een topparcours op de Hotond, treedt na een korte afwezigheid opnieuw toe tot de DVV Verzekeringen Trofee. De organisatie was bereid om zijn initiële datum af te staan aan Pelt en de cross van Ronse op 14 december te organiseren.

DVV Verzekeringen Trofee 2019-2020:

01/11/2019 Koppenbergcross, Oudenaarde

17/11/2019 Flandriencross, Hamme

30/11/2019 GP Kortrijk

14/12/2019 Hotondcross, Kluisbergen

27/12/2019 Azencross, Loenhout

01/01/2020 GP Sven Nys, Baal

05/01/2020 Brussels Universities Cyclocross

08/02/2020 Krawatencross, Lille

Soudal Classics 2019-2020:

6/10/2019 GP Pelt

11/11/2019 Jaarmarktcross Niel

21/12/2019 Waaslandcross, Sint-Niklaas

22/02/2020 GP Leuven

26/02/2020 Cyclocrossmasters Waregem

Ethias Cross 2019-2020 (vroegere Brico Crossen):

08/09/2019 Cyclocross Eeklo

05/10/2019 Berencross, Meulebeke

12/10/2019 Polderscross, Kruibeke

26/10/2019 GP Beringen

07/12/2019 Cyclocross Essen

30/12/2019 Cyclocross Bredene

05/02/2020 Parkcross Maldegem

16/02/2020 Vestingcross Hulst