CD&V stapt niet in een federale regering zonder N-VA. Dat zegt het christendemocratisch kopstuk Pieter De Crem in het VTM Nieuws. “Het is voor ons onhoudbaar, niet werkbaar en niet wensbaar om van zo’n coalitie deel uit te maken.”

De Crem was zondag aanwezig in het VTM Nieuws om over de vorderingen van de regeringsvormingen te praten. Op de vraag of het mogelijk is dat er op federaal vlak een coalitie komt zonder meerderheid aan ...