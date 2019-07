Wie hier op vakantie gaat, past maar beter op zijn tellen: politie gaat “onbeschaafde” toeristen beboeten

Een ijsje eten op de Spaanse Trappen, een selfie maken op de rand van de Trevifontein, even lekker je schoenen uitdoen bij het Pantheon na een lange wandeling door de Romeinse binnenstad… Vanaf 1 augustus kan dat niet meer. De gemeente Rome gaat toeristen - en lokale inwoners - beboeten voor onbeschaafd gedrag.

Het gemeentebestuur van de Italiaanse hoofdstad is het zat: de pootjebadende of - erger - zwemmende toeristen in de barokke fonteinen van de stad, de hordes losgeslagen dronken jongeren en de vandalen ...