Peerse styliste reist tijdens Tour mee met circus van Vive Le Vélo

Peer -

Dinsdag is het rustdag in de Tour, maar niet voor het team van de talkshow ‘Vive Le Vélo’. Zij gaan onverminderd voort. En styliste Kirsten Verheyen uit Peer moet tijdens de uitzending voorkomen dat de wind vrij spel krijgt in de kapsels van de tafelgasten of dat ze te fel gaan blinken onder de spots.