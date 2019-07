Diplomatiek lek van “getikte” ambassadeur krijgt nog een staartje: “Trump stapte uit kernakkoord om Obama te pesten”

De Amerikaanse president Donald Trump trok zijn land terug uit het nucleaire akkoord met Iran omdat hij de deal associeerde met zijn voorganger, Barack Obama. Meer nog Dat is althans de mening van de voormalige Britse ambassadeur in Washington, Kim Darroch, zo blijkt uit een tweede reeks van vertrouwelijke documenten die aan de Mail on Sunday werden gelekt en nu door de krant zijn gepubliceerd.