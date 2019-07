Bart Tommelein (Open VLD) over escorte-affaire Kris Van Dijck (N-VA): “Dat was surrealistisch”

”Wat zijn moment had moeten zijn, is een nachtmerrie geworden.” Bart Tommelein (Open VLD) zag donderdag hoe (toenmalig) Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) vroegtijdig werd weggevoerd tijdens zijn 11 juli-toespraak. In een interview met De Zondag is Tommelein mild voor Van Dijck, maar zijn ontslag was onvermijdelijk, klinkt het. “Het was te veel na elkaar.”