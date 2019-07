Fans klagen mannen die Michael Jackson beschuldigen van misbruik, aan: “Ik moest huilen en wilde overgeven toen ik het hoorde”

Franse fans van Michael Jackson dagen Wade Robson en James Safechuck, de mannen die de zanger beschuldigen van jarenlang seksueel misbruik, voor het gerecht. Ze beschuldigen het tweetal van ‘het beschadigen van de nagedachtenis van een dode’. “Hun verhaal is onmogelijk. Het is door en door slecht.”

Robson en Safechuck deden hun verhaal in Leaving Neverland. In de vier uur durende documentaire vertellen de mannen, nu 41 en 37 jaar oud, dat Michael Jackson hen jarenlang seksueel misbruikte in de jaren ...