Klimop tegen gevel van huis vliegt in brand door barbecue

Bree -

De klimop tegen de gevel van een huis in de Regenboogstraat is zaterdagavond na een brand grotendeels verwijderd moeten worden. De bewoners waren rond 19.30 uur aan het barbecueën in een stenen openhaard die dicht bij de gevel bedekt met klimop stond. Door de rook vloog de beplanting in brand. De bewoners konden het vuur met een tuinslang en blusapparaten in bedwang houden tot de brandweer arriveerden. Die blusten alles na. Uit voorzorg werd over een afstand van ongeveer 5 meter alle klimop van de gevel gehaald.