Titelstrijd Formule E nog niet beslist na incidentrijke eerste race in New York

Jean-Eric Vergne (DS-Techeetah) heeft zich zaterdag in New York nog niet van de titel in het Formule E-kampioenschap kunnen verzekeren. Na een incidentrijke race finishte de Fransman buiten de punten. De Zwitser Sébastien Buemi reed vanop de pole naar de overwinning. De Nieuw-Zeelander Mitch Evans (Jaguar) werd tweede, de Portugees Antonio-Felix Da Costa (BMW) derde.

Jérôme D’Ambrosio (Mahindra), als 22e en laatste gestart, finishte op de negende plaats en sprokkelde zo twee punten voor het kampioenschap, Stoffel Vandoorne werd dertiende.

Na een vroege crash was Vergne op achtervolgen aangewezen, maar toch leek hij op weg naar een tweede titel op rij, tot een aanrijding met de Braziliaan Felipe Massa (Venturi) in de slotronde er anders over besliste. D’Ambrosio profiteerde van de aanrijding tussen Vergne en Massa om naar de negende plaats op te schuiven, Vandoorne werd dan weer opgehouden en moest enkele plaatsen prijsgeven. Ook de Duitse Belg André Lotterer (DS-Techeetah) deelde in de brokken, hij werd op een ronde pas zeventiende.

Zondag al wordt in New York de dertiende en laatste race van het seizoen gereden en de kans is groot dat Vergne dan alsnog de titel op zak steekt. De titelverdediger begint aan de laatste opdracht, waarin nog maximaal 29 punten te verdienen zijn, met een voorsprong van 22 punten op de Braziliaan Lucas Di Grassi (Audi), zaterdag vijfde. Evans is op 25 punten derde, Buemi op 26 punten vierde. Voor de rest zit de titel er ook mathematisch niet meer in. Lotterer is zesde in het kampioenschap, D’Ambrosio tiende en Vandoorne zestiende.