Dieselwagen haalt voor het eerst 10 op 10 voor lage uitstoot

Voor het eerst heeft een niet-elektrische wagen 10 op 10 gehaald in de Europese Clean Air Index. “Dieselwagens zijn aan een inhaalbeweging bezig”, verklaart mobiliteitsexpert Maarten Matienko. Die score is dan wel even goed als die van elektrische wagens, door het feit dat die laatste helemaal niets uitstoten, blijven ze voorrang krijgen. “In de stad van de toekomst passen geen benzine- of dieselwagens”, zegt Matienko.