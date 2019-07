Koen De Bouw schittert naast Monica Bellucci

The man who sold his skin. Zo heet de film die Koen De Bouw (54) momenteel in Zuid-Frankrijk draait aan de zijde van de Italiaanse ster Monica Bellucci (54). De Bouw speelt de rol van een bekende kunstenaar, Bellucci is een galeriehoudster. Ook de Vlaamse kunstenaar Wim Delvoye zal even in de film te zien zijn. Het verhaal is trouwens op een werk van hem gebaseerd. In 2008 tatoeëerde hij een Madonna op de rug van een man en dat werd als kunstwerk verkocht. In de film draait alles rond een Syrische vluchteling die dankzij een tattoo van een visum een gezocht kunstwerk wordt en zo zijn weg naar Europa vindt. De opnames lopen nog heel de zomer en de film wordt in de lente van 2020 in de bioscopen verwacht.