Fors meer syfilis in België (en in de rest van de wereld)

Een Europees rapport waarschuwt voor een enorme toename van syfilis. Die seksueel overdraagbare aandoening is al sinds de eeuwwisseling in opmars in Europa en raakt maar niet onder controle. Ook in ons land is de geslachtsziekte, samen met chlamydia en gonorroe, al jaren aan een onrustwekkende stijging bezig, voornamelijk bij homoseksuele mannen.